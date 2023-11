Gestione dei migranti, doppio round per Karibù. Lavoratori in sit-in fuori dal tribunale di Latina

LATINA – Si sono radunati davanti al Tribunale di Latina gli ex lavoratori di Karibù e Aid. Succede oggi, non per la prima volta, mentre all’interno del palazzo di giustizia sono attesi due appuntamenti che riguardano la vicenda giudiziaria delle più importanti realtà che hanno operato sul territorio nella gestione dei migranti. Una protesta pacifica sotto le bandiere della Uiltucs, il sindacato che per primo ha denunciato le pesanti irregolarità della gestione della coop e i loro riflessi sui dipendenti che attendono ancora compensi, contributi e liquidazioni.

Davanti al gip Giuseppe Molfese alle 14,30 cominceranno gli interrogatori di garanzia per Liliane Murekatete nota per essere la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, e per la madre di lei Marie Therese Mukamitsindo fondatrice della Karibù, conosciuta e premiata per il suo impegno nell’accoglienza prima delle inchieste della Procura della Repubblica di Latina ne segnassero il triste declino. Sarà ascoltato anche il fratellastro della Muraketete, Michel Rokundo. Sono tutti accusati di aver usato i fondi pubblici destinati all’assistenza ai migranti e ai minori non accompagnati – e si parla di milioni di euro – per spese personali anche molto futili, mentre i migranti venivano tenuti in strutture le cui condizioni igienico sanitarie erano pessime e il sostegno molto magro.

L’altro appuntamento è per questa mattina, sempre in Tribunale, dove è fissata l’udienza preliminare per l’altro filone quello derivato dalla prima tranche dell’inchiesta della Procura di Latina che vede imputati le due donne e altre quattro persone per reati fiscali.