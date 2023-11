Latina, in tanti in Piazza del Popolo per Giulia Cecchettin e per le altre

LATINA – “Lo sapevamo già tutt”. Sotto questa insegna domenica pomeriggio in tanti si sono radunati in piazza del Popolo a Latina in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne perseguitate, picchiate, violentate e uccise da mariti, compagni, ex in una drammatica strage.

Una partecipata e sentita commemorazione quella che si è svolta a partire dalle 16, organizzata in poche ore dalle associazioni Arcigay Latina – Seicomesei e Centro Donna Lilith, mentre sta per cominciare la settimana clue delle iniziative antiviolenza di genere, che vedrà il suo culmine nel 25 novembre.

Non un flash mob, ma un momento di incontro senza bandiere in memoria della giovane studentessa barbaramente uccisa dall’ex ragazzo in provincia di Pordenone. “Questo non è un atto simbolico, ma sono corpi che parlano, urlano, rivendicano il diritto a una storia differente. Un finale differente! – spiegano gli organizzatori -Abbiamo scelto di esserci oggi, perché oggi è urgente! Nella piazza di una città che è nostra e che va abitata anche con questo dolore che brucia. Ci saremo per Giulia e per le altre centoquattro donne che nel 2023 sono state uccise da un sistema che va scardinato”.

Tanti, anche i giovani, che hanno preso parte alla manifestazione tenendo interventi spontanei dal portico dell’Intendenza di Finanza per dire basta! Ricordati anche la strage del Circeo e l’omicidio di Rossella Angelico.