Il comandante regionale della Guardia di Finanza in visita al Comando provinciale di Latina

LATINA – Il Comandante Regionale Lazio della Guardia di finanza, Gen. D. Virgilio Pomponi, ha fatto visita questa mattina al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina. A riceverlo, presso la caserma M.A.V.M. Vice Brigadiere Michele Savarese, nello storico Palazzo M, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Giovanni Marchetti. L’Ufficiale Generale, dopo aver ricevuto gli onori, ha partecipato ad un briefing alla presenza di tutti gli ufficiali e i comandanti di reparto, in cui sono state illustrate le peculiarità del tessuto sociale, economico e produttivo della provincia e le principali azioni di contrasto dei reparti dipendenti nei principali settori della missione istituzionale, quali la lotta alle frodi fiscali, agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle forme di illegalità finanziarie, nonché alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico locale e al riciclaggio dei proventi illeciti. Un focus particolare è stato dedicato alle altrettanto delicate tematiche relative al personale e all’area logistico-amministrativa, e alle iniziative di assistenza e protezione sociale a beneficio di tutti i Finanzieri e delle loro famiglie ma anche della collettività.

Le linee di azione del Corpo e le principali strategie di prevenzione e contrasto sono state anche oggetto di un momento di saluto e confronto con il Prefetto di Latina, S.E. Dott. Maurizio Falco, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Christian Angelillo e il Dott. Bernardino Ponzo della Polizia di Stato.

L’alto ufficiale ha voluto anche ringraziare gli Ufficiali, i Comandanti di reparto e tutto il personale, per l’impegno a favore della collettività e per i risultati conseguiti, esortando a proseguire nella per continuare ad assicurare un concreto presidio di legalità economica a tutela del cittadino e del sistema economico e imprenditoriale, sottolineando, sotto tale profilo, la centralità del ruolo affidato al Corpo nella corretta attuazione delle iniziative di rilancio dell’economia e nel perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.