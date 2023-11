A Cisterna linea dura contro alcol in strada e schiamazzi notturni: l’ordinanza del sindaco

CISTERNA – Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini prova a mettere in equilibrio gli interessi delle attività produttive da una parte e quelli dei cittadini che chiedono riposo e cambia in via sperimentale l’orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare (tranne quelli con servizio al tavolo). Con l’ordinanza diffusa in queste ore valida 30 giorni (la n. 227), il sindaco ordina la chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato del settore alimentare dalle ore 21:30 di ciascun giorno della settimana alle ore 06:00 del giorno seguente oltre che il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, nelle aree pubbliche e soggette a uso pubblico. Il divieto non riguarda le aree interne ed esterne dei pubblici esercizi e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dove è consentita la somministrazione e il consumo con il servizio al tavolo e non si applica durante le manifestazioni autorizzate, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse. Trascorso il mese previsto, si deciderà se la sperimentazione ha funzionato o se occorrono dei correttivi. nel frattempo, l’inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza sindacale sarà punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5 mila euro.

«I nostri uffici stanno predisponendo la trasmissione dell’ordinanza alle Associazioni di categoria – ha detto il sindaco Valentino Mantini –. Espletati questi adempimenti, sarà mia cura fare un passaggio in alcuni esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare per chiedere la massima collaborazione ai gestori, in virtù di una serie di lamentele esasperate che riceviamo sul disturbo alla quiete pubblica in alcune aree specifiche della nostra città».

PERCHE’ – “In diverse zone della città si sono verificati nel tempo episodi di disturbo della quiete pubblica, dovuti principalmente allo stazionamento di avventori nei pressi degli esercizi di vicinato – si legge in una nota del Comune – e sono stati numerosi gli interventi delle Forze di Polizia a seguito delle richieste dei residenti relativi al disturbo della quiete pubblica; Inoltre i residenti in alcune zone della città non possono più riposare per gli schiamazzi che si continuano a verificare”.

Lo scopo dell’iniziativa, si legge nell’ordinanza, è la «realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti e devono poter rispettivamente fruire del profitto dell’iniziativa economica privata, senza eccessivo sacrificio per la tranquillità e il riposo, ferma la necessità che l’interesse pubblico non resti eccessivamente onerato» e che si ritiene di «dover attivare le iniziative necessarie all’attenuazione delle cause di disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone; garantire il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e dell’esigenza di tranquillità delle persone».

Nell’ordinanza si ribadisce il “divieto di somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici in locali esclusivamente destinati a tale attività; l’abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e, più in generale, di contenitori in vetro e lattine al fine di garantire il decoro urbano, l’incolumità e il riposo delle persone”.