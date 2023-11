Latina, arriva la sorveglianza speciale per il 19enne Giuseppe De Rosa

LATINA – Arriva la sorveglianza speciale con divieto di uscire la sera, dopo le 21 per Giuseppe De Rosa 19 anni, fratello minore di Cesare e Cristian, il primo condannato per il tentato omicidio di Via Londra, il secondo per stupefacenti.

Il provvedimento della sezione speciale misure di prevenzione del Tribunale di Roma è stato notificato questa mattina al rampollo della famiglia imparentata con i Di Silvio dopo le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina diretti dal tenente colonnello Antonio De Lise, che hanno dimostrato come il giovane, “sin da quando era minorenne, quasi senza soluzione di continuità, abbia commesso reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti”. Il provvedimento – sottolineano i carabinieri – obbligherà il giovanissimo, per il prossimo anno, a non allontanarsi dal comune di residenza e a restare in casa dalle 21.00 alle 7. Tra le prescrizioni imposte anche la ricerca di un lavoro e il divieto di frequentare persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.

Una sicurezza in più per i ragazzi che frequentano le zone della movida e i locali notturni.