“Legalità, Educazione Ambientale e Inclusione”, il progetto di LatinAutismo e Carabinieri

SABAUDIA – “Legalità, Educazione Ambientale e Inclusione” è il titolo di un innovativo progetto promosso dall’associazione LatinAutismo e realizzato in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i Reparti dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Circeo, della Biodiversità e del Gruppo Forestale di Latina. Lo scopo è quello di consentire anche agli studenti delle scuole del territorio che hanno disturbi dello spettro autistico, di accedere alle attività ambientali e alle uscite didattiche in ambienti naturali: un percorso di preparazione che partirà dalle aule per arrivare all’esperienza sul campo dalla quale oggi rimangono spesso esclusi. Il progetto diventa anche un momento di formazione e arricchimento per i carabinieri dell’Arma, che, attraverso seminari informativi, impareranno il comportamento più adatto da tenere, anche nelle azioni operative, quando queste coinvolgano persone con autismo.

“L’Arma dei carabinieri nasce per aiutare la collettività a raggiungere la felicità. Lo dice il nostro testo normativo fondativo. L’Arma ha quindi nella sua genetica questo compito – ha detto il colonnello Angelillo, comandante provinciale dei carabinieri durante la presentazione che si è tenuta nell’Auditorium del Parco Nazionale del Circeo, soffermandosi poi sul tema della bellezza dell’area naturale di Fogliano, dove si svolgeranno alcune delle attività previste dal progetto, e dei suoi benefici non solo sui ragazzi con disturbi dello spettro autistico, ma su tutti indistintamente.

“I primi beneficiari di questo progetto siamo noi. Insieme alle altre istituzioni e all’associazione attiviamo un processo di sviluppo collettivo”, ha aggiunto a Gr Latina il colonnello Angelillo

Il progetto, della durata di tre anni, frutto del lavoro coordinato dalla disability manager Monia Magliocco per LatinAutismo e dal tenente colonnello Silvio De Luca per l’Arma, prevede incontri presso le scuole e i Reparti dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Circeo e della Biodiversità, da parte di scolaresche individuate sulla base di accordi tra Latinautismo e ufficio scolastico provinciale di Latina. “E’ con queste iniziative – spiegano in una nota i promotori – che l’associazione LatinAutismo, l’URS Lazio e i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e i Reparti dei Comandi Carabinieri Forestali, desiderano sostenere non solo la diffusione dell’educazione ambientale, ma anche promuovere e sostenere lo sviluppo di una educazione inclusiva nella sua accezione più ampia e una maggiore sensibilizzazione della società civile nell’approccio con le persone con “Disturbo dello Spettro Autistico”.

All’evento, che si è svolto nella splendida cornice dell’Ente Parco Nazionale del Circeo di Sabaudia, oltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Col. Christian Angelillo, al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina, Ten. Col. Vittorio Iansiti, al Ten. Col. Sandra Di Domenico, Comandante del Reparto Carabinieri Forestale Biodiversità ed al Ten. Col. Katia Ferri, Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, che hanno fatto gli onori di casa, sono intervenuti: il Sindaco di Sabaudia dott. Alberto Mosca, la dott.ssa Anna

Lelio direttore dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile, la dott.ssa Marina Eianti Neuro Pedagogista dell’AUSL di Latina, la dott.ssa Emilia Bozzella dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, il professore Fabrizio Corradi dell’Università LUMSA. Moderatrice dell’evento la giornalista Alga Madia.