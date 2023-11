Medico accoltellato ad Aprilia, in carcere un egiziano di 44 anni

APRILIA – Un medico del centro Sa.Na. di Aprilia ha rischiato la vita dopo essere stato colpito da tre fendenti all’addome e da uno al collo. E’ accaduto nella serata di sabato nei pressi dell’abitazione del professionista, un radiologo di nazionalità yemenita, che si era dato appuntamento con l’aggressore sotto la sua abitazione. Sull’episodio, che sarebbe scaturito da futili motivi, sono scattate immediatamente le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia diretti dal tenente colonnello Paolo Guida che, in brevissimo tempo, hanno identificato il presunto responsabile, un 44enne egiziano residente ad Aprilia, ora accusato di tentato omicidio. Lo straniero è stato portato nel carcere di Latina, ma le indagini dei militari proseguono per ricostruire con esattezza i contorni della vicenda che ancora non sono chiari.

Il medico 51enne, molto stimato, che lavora nel noto centro diagnostico da oltre dieci anni, intanto, è stato trasferito all’ospedale dei Castelli dove resta ricoverato in prognosi riservata. Ha subito già due interventi a causa delle gravi ferite riportate.