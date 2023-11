Giornata Mondiale dello Studente, manifestazioni a Latina e Formia

LATINA – Oggi è la Giornata mondiale dello studente e anche la Rete degli studenti Medi di Latina si mobilita per una manifestazione alla quale si uniranno le scuole superiori. L’appuntamento è alle 9.30 in Piazza del Popolo e nel sud pontino alle 9.00 in Largo Paone, Formia. I ragazzi contestando la precettazione decisa dal Ministro Salvini per lo sciopero generale criticano le politiche della scuola del Governo e affermano: “La mobilitazione di oggi ci vedrà protagonisti in una battaglia che, dal piano cittadino a quello nazionale, ci vedrà in prima linea nella difesa dei diritti e delle necessità della nostra comunità”.

“La rivendicazione – spiegano – è chiara: il modello della scuola del merito si sta dimostrando sempre più fallace e inconciliabile con le reali necessità di chi vive il mondo dell’istruzione, dalla comunità studentesca a quella dei docenti. Non resteremo a guardare mentre si porta avanti un modello di scuola che non tiene in considerazione le necessità della comunità studentesca e si insultano i lavoratori che sottolineano le iniquità di questo sistema, anche scolastico”.