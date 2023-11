Priverno, violentata in un casolare isolato, scappa nuda. Arrestato un 22enne magrebino

PRIVERNO – E’ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, un 22enne magrebino, in Italia senza fissa dimora. Nella notte tra il primo e il 2 novembre, a bordo del suo ciclomotore, il ragazzo, a Priverno, ha avvicinato una giovane del posto offrendosi di accompagnarla a casa, ma una volta raggiunta una strada isolata, l’avrebbe obbligata, con forza, a seguirla all’interno di uno stabile e lì, contro la volontà della donna l’avrebbe denudata costringendola a rapporti sessuali.

A dare l’allarme proprio lei che a un certo punto è riuscita a divincolarsi e a fuggire mentre era ancora nuda, vagando nelle campagne circostanti, fino a quando non è stata soccorsa da un passante, che l’ha portata in ospedale a Latina. I sanitari hanno emesso un referto con una prognosi di giorni 10, per un trauma cranico non commotivo, contusioni ed escoriazioni multiple. Al termine

degli accertamenti medici, in serata, il soccorritore ha accompagnato la donna presso la stazione carabinieri di Priverno per sporgere denuncia.

Le immediate indagini attivate dai militari hanno consentito di rintracciare velocemente l’aggressore che è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Latina in attesa della convalida del provvedimento.