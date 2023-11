LATINA – Una Smart si è ribaltata al km 15 della Pontina sulla corsia nord in direzione della Capitale. Secondo la ricostruzione della polizia stradale del distaccamento di Aprilia intervenuta sul posto, si è trattato di un incidente autonomo, le cui cause sono in corso di accertamento. Il conducente non ha riportato ferite gravi. La strada è stata liberata e il traffico è tornato regolare.