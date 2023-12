Fondi, adescano clienti in una zona frequentata da studenti, foglio di via per due donne

FONDI – E’ stato emesso il foglio di via obbligatorio per due donne soprese dagli agenti del commissariato di Fondi ad adescare clienti per prestazioni sessuali nella zona della stazione frequentata da studenti di scuola, anche minorenni, che prendono i mezzi pubblici.

Le due donne, con precedenti per furti consumati anche ai danni dei “clienti”, non hanno saputo giustificare la propria presenza sul posto per attività consentite e per loro è scattato il provvedimento di allontanamento del Questore, che comprende il divieto di fare ritorno a Fondi senza un motivo legittimo per un periodo di quattro anni.