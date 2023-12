La staffetta per l’eroe Antonio Zara tocca Aprilia, Cisterna e Cori

APRILIA – Ha avuto luogo oggi presso il Monumento ai Caduti della città di Aprilia, alla presenza del Sindaco, Lanfranco Principi e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Latina Colonnello Giovanni Marchetti, la cerimonia commemorativa del 50° anniversario della scomparsa del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’oro al Valor Militare.

LA STORIA – Era lunedì 17 dicembre del 1973, quando presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino un commando armato di terroristi palestinesi, dopo aver lanciato due bombe in un aereo della Pan Am uccidendo 30 passeggeri, prese degli ostaggi e si impadronì di un aereo Lufthansa, pronto al decollo. Il finanziere Zara, che era in servizio doganale, non curante del pericolo, cercò da solo di fermarli sulla pista prima che salissero sull’aereo ma, sorpreso alle spalle da uno dei terroristi, venne ucciso, a soli vent’anni.

LA STAFFETTA TOCCA ANCHE CISTERNA E CORI – Tra le commemorazioni per il 50° anche quella di oggi ad Aprilia, con l’organizzazione di una staffetta podistica che ripercorre idealmente la vita esistenza del Finanziere Zara, attraversano città e siti in cui è presente un reparto della Guardia di finanza e, per la provincia di Latina, i comuni di Aprilia e Cisterna di Latina, oltre che un tratto ricadente nel comune di Cori, tra oggi e domani