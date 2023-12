Latina, a Santo Stefano lo spettacolo dei droni luminosi

LATINA – Arriva per la prima volta a Latina un doppio spettacolo con droni luminosi. E’ il “Drone Light Show”, ed è in programma il 26 dicembre prossimo realizzato da Drone Show Italy, nuova realtà con base a Latina, all’interno dello stadio Francioni in due fasce orarie, la prima con inizio alle 18.30 e la seconda con inizio alle 21. L’appuntamento è inserito nel calendario delle festività natalizie organizzate dal Comune di Latina.

Lo spettacolo, dai temi natalizi, avrà una durata di dodici minuti. Una flotta di cento droni luminosi disegneranno immagini in movimento nel cielo. Ogni drone è infatti dotato di una sorgente luminosa led RGB ad alta efficienza che può tingersi di ogni colore e creare effetti dinamici e stroboscopici.

“La danza in cielo di droni luminosi è uno spettacolo live di assoluta novità a livello nazionale, mentre in diverse parti del mondo vengono già considerati i fuochi d’artificio del futuro”, dicono gli organizzatori.