Gestione migranti, a giudizio Marie Therese Mukamitsindo, Liliane Murekatete e altri due indagati

LATINA – Si è conclusa con quattro rinvii a giudizio l’udienza preliminare per l’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina sulla cooperativa Karibu e sul consorzio Aid, come chiesto dal pm Andrea D’Angeli. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha disposto il processo per Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, del figlio di Marie Therese, Michel Rukundo, e di e Ada Ndongo, una collaboratrice delle coop, tutti accusati di reati fiscali, mancati versamenti e false fatture nella gestione delle coop che si occupavano dell’accoglienza dei migranti e richiedenti asilo. Il processo comincerà il 24 gennaio 2024 alle 9 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Disposte anche nuove ricerche per gli imputati irreperibili, Mutangana e Kabukoma con rinvio al 26 aprile 2024.

“Inizia così il processo a carico di tutto il consiglio di amministrazione della Coop Karibu e del Consorzio Aid la cui mala gestio è emersa grazie alle denunce del sindacato UilTucs di Latina e del segretario del sindacato Gianfranco Cartisano che ha assistito i lavori dipendenti della cooperativa e del consorzio rimasti per mesi senza retribuzione”, dicono gli avvocati Giulio Mastrobattista e Atena Agresti – Nel corso del processo – aggiungono – il sindacato UilTucs di Latina e i singoli lavoratori, costituitisi parti civili, avranno modo di dimostrare il danno patrimoniale e non, conseguente ai reati tributari contestati agli odierni imputati”.