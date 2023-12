Gaeta, straniero salva tabaccaio dall’annegamento, ma ora rischia l’esplusione

GAETA – Paura ieri a Gaeta dove un tabaccaio di 42 anni, durante un litigio con una signora e suo figlio sulla banchina del lungomare, ha rischiato annegare dopo essere spinto in acqua. Tempestivo l’intervento di un uomo di origine marocchina presente in quel momento nelle vicinanze che l’ha salvato tirandolo fuori dall’acqua con una cima usata dai pescatori. La polizia intervenuta sul posto ha ascoltato i protagonisti della vicenda e il marocchino risultato essere irregolare sul territorio e quindi soggetto a decreto di espulsione. Nonostante il rischio di essere scoperto, l’uomo non ha comunque esitato a compiere il gesto eroico. Dopo gli accertamenti della polizia, il decreto è stato trasformato in provvedimento di sospensiva.