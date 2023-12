La Cgil Latina aggrega associazioni e cittadini e lancia Lestrella Pop

LATINA – Uno spazio a servizio del quartiere, ma anche da pensare insieme con il quartiere. E’ Lestrella Pop e chi abita in Q4 e Q5 – Nuova Latina e Nascosa – non potrà non essersi imbattuto nelle locandine rosa magenta che invitano cittadini di ogni età all’inaugurazione. “Tutti invitati, più saremo e meglio sarà”, dicono gli organizzatori che danno appuntamento a sabato 16 dicembre, alle 16 al primo piano del Centro Lestrella (vicino Cinderella).

“La riflessione che abbiamo fatto negli scorsi mesi è stata di individuare questo quadrante della città che ha 25 mila abitanti, molti di più di molte altre città della provincia di Latina, per provare a portare i servizi che mancano, a dare un’offerta sociale e a farlo coinvolgendo chi vive già il quartiere – spiega Filippo Vaccaro della Cgil Frosinone Latina che ha dato l’imput al progetto coinvolgendo associazioni e cittadini. “E soprattutto tanti giovani che hanno un ruolo attivo e determinante e sono forza trainante di progetti come questo”.

L’idea del gruppo di lavoro che ne è nato, è quella di offrire un ventaglio di iniziative: laboratori, tavoli di progettazione, doposcuola per i bambini, un’ aula studio da calibrare sulle richieste e sulle esigenze delle persone. “Ma sarà anche un luogo di ascolto, di assistenza e di tutela per chi ha difficoltà sui luoghi di lavoro o per chi il lavoro non ce l’ha proprio. Superiamo l’organizzazione classica del sindacato, rigida, gerarchica e scegliamo di stare sul territorio per fare un passo in avanti rispetto alla sua elaborazione, ma anche all’ azione sindacale. Non basta più tutelare e incontrare i lavoratori sui luoghi di lavoro, ma serve intercettare i bisogni sul territorio e metterli in una cornice aggregata. Il ruolo delle associazioni è anche questo, fare fronte comune per provare a risolvere i problemi insieme”.

Ne abbiamo parlato per Gr Latina con Filippo Vaccaro