Latina in campo a Potenza (alle 16,15), Di Donato: “Troppo disfattismo”

LATINA – Sabato 13 gennaio alle 16.15 il Latina sarà di scena a Potenza per la 21esima giornata del campionato di serie C. I nerazzurri proveranno a riscattare la pesante sconfitta rimediata in casa con l’Avellino nel turno precedente. Mister Di Donato, privo dell’infortunato Cardinali e dello squalificato Paganini, in conferenza stampa ha invitato tutti ad evitare eccessivi allarmismi: “In questo mese abbiano dilapidato una fortuna creata con un buon calcio. Ci deve suonare un campanello d’allarme, ma vedo troppo disfattismo, ci dobbiamo dare tutti una calmata. E’ vero che la squadra deve avere un altro atteggiamento, che dobbiamo tornare a fare risultato, ma bisogna anche avere il giusto equilibrio per ottenere questi risultati altrimenti si rischia di buttare all’aria una stagione e questo non lo possiamo permettere e non lo vuole nessuno”.

Il tecnico irritato dalle critiche e dalle “ricette”: “Siamo tutti bravi ad avere la medicina giusta, da fuori si è sempre bravi a giudicare, ma noi prima di una singola scelta veniamo da una settimana di lavoro e solo noi conosciamo la condizione dei giocatori “. Tanti giocatori con la febbre in settimana condizioneranno anche questo match. “La squadra sta bene e possiamo fare una buona seconda parte di campionato”.