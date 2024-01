Basket, la Benacquista Latina affronta Vigevano

LATINA – È tempo di disputare la prima trasferta del 2024 per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri sono attesi in terra lombarda, nell’esterna che li vedrà impegnati domenica 14 gennaio alle ore 18:00 (diretta streaming su LNPPASS) sul parquet del PalaElachem, dove sfideranno la Elachem Vigevano 1955.

I pontini hanno forti motivazioni che scaturiscono non soltanto dalla necessità di smuovere il proprio punteggio in classifica, ma anche dalla forte voglia di rivalsa rispetto alla prestazione sottotono della sfida dell’andata (66-91). Il risultato dell’ultima gara casalinga con la Luiss Roma è uno stimolo ulteriore per gli uomini guidati da Coach Sacco, che durante la settimana si sono allenati con grande energia e con la convinzione che c’è ancora la possibilità di risollevare le sorti di una stagione difficile, a condizione di non commettere errori banali.

«Quella con Vigevano è una partita importante, per la classifica, per tutto, ma essendo usciti con il morale non alle stelle dalla sconfitta con Roma, la cosa migliore in queste situazioni è avere immediatamente una partita di spessore con una squadra che in questo momento sta viaggiando forte – ha commentato coach Sacco- . Questo ci costringe a ricollegare il cervello al lavoro, all’allenamento, a prepararci e a non pensare troppo a quello che è stato, che oramai non può più essere modificato. L’obiettivo che abbiamo in questa partita è andare a Vigevano per affrontare una partita difficile, andarci preparati, con energia e convinzione. Queste sono le risposte che dobbiamo dare».