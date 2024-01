Terracina, arrestato mentre con il coltello minaccia la moglie

TERRACINA – Ha minacciato con un coltello la moglie, poi l’ha picchiata. E’ accaduto nella serata del 24 gennaio a Terracina dove i carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un cittadino tunisino di 66 anni. L’uomo, dopo una lite sorta per futili motivi all’interno dell’abitazione in cui vive con la moglie, ha aggredito la donna con schiaffi e pugni. All’arrivo i militari hanno sequestrato il coltello. La donna è stata poi medicata all’ospedale Fiorini.