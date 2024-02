Un arbitro di Formia per la finale di Coppa Italia Eccellenza Lazio

FORMIA – Sarà Gianluca L’Erario di Formia ad arbitrare la finale di Coppa Italia Eccellenza Lazio. “Mercoledì 7 febbraio l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia scriverà un altro pezzo di storia – si legge in una nota della sezione – . Dopo 27 anni dall’ultima volta un arbitro della sezione dirigerà la finale di Coppa Italia Eccellenza Lazio”.

L’Erario è stato infatti designato per arbitrare la partita più attesa del torneo che si giocherà mercoledì 7 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio “Olindo Galli” di Tivoli dove scenderanno in campo a contendersi il titolo il Terracina e l’Unipomezia. A coadiuvare Gianluca nella direzione della partita sono stati designati in qualità di assistenti Stefano Scarangella della Sezione di Cassino, Matteo Panella della Sezione di Ciampino e IV uomo Denis Cornel Pal della Sezione di Roma1.

Il Presidente della Sezione Vincenzo Marino nel commentare la notizia si dice “fiero e orgoglioso ma non sorpreso” visto l’impegno e il talento del fischietto formiano. “L’augurio – conclude Marino – è che questo sia solo un traguardo intermedio e che possa dimostrare sempre più quale sia il suo valore”.