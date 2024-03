Fondi, viola la sorveglianza speciale: prima arrestato, poi sottoposto agli obblighi di firma

FONDI – Arrestato per non aver ottemperato alla prescrizione prevista dalla sorveglianza speciale che gli imponeva di restare in casa nelle ore notturne. Sono scattate le manette per un 33enne di Fondi sottoposto alla misura cautelare personale dopo una serie di reati, arresti e denunce, che ne hanno evidenziato la pericolosità sociale. Tra tutti, la condanna a due anni di reclusione in primo grado per un’aggressione omofoba avvenuta in un noto bar di Terracina dove con altri aveva picchiato senza motivo un ragazzo solo per il suo orientamento sessuale.

I fatti, la notte del 17 marzo scorso, quando gli agenti della Volante del commissariato di Fondi hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del giovane per procedere alla rituale verifica del rispetto delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione che gli era stata notificata dai carabinieri lo scorso 28 febbraio, meno di un mese prima. Il sorvegliato speciale mancava dalla sua abitazione dalla sera precedente.

Veniva invece trovato in casa alle 8 del mattino successivo quando è scattato arresto: “Una misura giudicata necessaria stante la gravità del fatto in quanto – si legge in una nota della Questura di Latina – ben conscio delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Roma con la misura di prevenzione personale citata, deliberatamente decideva di non rispettarla, senza peraltro avere nessun tipo di giustificazione e senza aver neppure avvisato di eventuali impedimenti nel rincasare le forze di polizie addette al suo controllo”.

Posto agli arresti domiciliari così come disposto dal magistrato in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si è svolta questa mattinata presso il Tribunale di Latina, è stato poi sottoposto dal giudice all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.