L’assalto a Wembley, nel doc in onda su Netflix la presa diretta di Alessandro Allocca

LATINA – Ci sono anche le immagini in presa diretta realizzate da Alessandro Allocca nel documentario ‘The Final: Attack on Wembley’ in onda su Netflix per conto di Rogan Productions.

“Il lavoro ripercorre – spiega il giornalista di Latina che vive a Londra – la finale europea del 2021 vinta dall’Italia ai danni dell’Inghilterra. Quel giorno ero lì. Quella che sarebbe dovuta essere una festa, soprattutto per i padroni di casa, si è trasformata in un dramma, non solo sportivo, ma anche culturale e sociale”.

Nel racconto per la tv realizzato attraverso le voci di chi c’era, si sono rivelate utili proprio i video girati nel pieno del tumulto da Allocca che le ha messe a disposizione della produzione, aiutando anche nella ricerca dei testimoni italiani che vissero momenti di reale paura quando la folla era ormai senza freni.

“Nelle mie immagini i fan inglesi attaccano un bus rosso e io ero in mezzo a loro“.

Qui il documentario su Netflix https://www.netflix.com/gb/title/81665042