Vela, partita da Terracina la Route D’Odissée

TERRACINA – Partita da Terracina questa mattina la Route D’Odyssée, navigare nel mare del mito. Spinti da un vento costante intorno agli 8 nodi da Sud, i trenta velocissimi catamarani di classe Hobiecat, alle 11,30, hanno preso il largo dal circolo velico Riviera di Ulisse verso Pisco Montano per poi dirigersi a Zannone e da qui approdare a Ponza dove le barche saranno accolte nel porto con un aperitivo di benvenuto offerto dalla Pro-Loco.

La mattina della domenica, gli equipaggi riprenderanno il mare con il vento più favorevole puntando sul Circeo per fare boa a Torre Paola e proseguire verso Foce Verde con una rotta che sarà parallela alla costa e da cui sarà possibile seguire i catamarani in veleggiata. Anche a Foce Verde nel luogo di arrivo è previsto per tutta la giornata lo stesso Open-Day con lezioni di teoria in classroom e simulatore Optimist e pratica per i più giovani e la degustazione di prodotti locali enogastronomici.

A Latina Lido ci sarà la premiazione degli equipaggi.

La partenza dalla voce di Enzo Di Capua, Presidente ANSMEeS Latina