Al Francioni il “match” tra dirigenza del Latina Calcio e tifoseria organizzata

LATINA – Il presidente Antonio Terracciano, la dirigenza nerazzurra e, per il Comune di Latina l’assessore allo sport Andrea Chiarato, stanno incontrando i tifosi allo stadio Francioni. Un incontro chiesto per avere chiarimenti sul futuro della società e per avere risposte su stadio, mercato, rapporti con l’Amministrazione. Non si è fatta attendere la società di piazzale Serratore dopo che sta rispondendo alla tifoseria organizzata anche alla presenza delle testate giornalistiche. Il confronto è in corso.