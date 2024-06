Terracciano ai tifosi: “Non venderò il Latina Calcio, anzi investo”

LATINA – “La nostra intenzione è investire e fare qualcosa che resti”. Il presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano ha parlato giovedì pomeriggio ai tifosi che volevano rassicurazioni. In un clima che lo stesso patron ha definito civile, il numero uno di piazzale Serratore ha voluto rassicurare tutti. Accompagnato dall’assessore Chiarato che ha aperto il momento di confronto chiesto dai supporters, e dal direttore sportivo Matteo Patti, Terracciano è stato diretto: “Non mi piace raccontare favole, preferisco fare, portare a termine progetti importanti”. E ha parlato di una novità assoluta per il Francioni (che il Comune ha dato in concessione al Club): nasceranno 5 campi da padel e servizi per gli adulti, come per esempio un campo da bocce.

L’assessore Chiarato ha garantito “un dialogo costante e costruttivo con la società” e il sostegno a iniziative di miglioramento strutturale e di promozione dello sport. A Patti spetterà costruire la nuova squadra.

Le dichiarazioni del Presidente al termine dell’incontro al microfono di Domenico Ippoliti