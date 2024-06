Veleggiare nel Mare del Mito: presentata la due giorni velica per Hobiecat e Catamarani

TERRACINA – E’ stata presentata oggi, nella Sala Giunta del Comune di Terracina, alla presenza del Sindaco Francesco Giannetti “La Route de L’Odyssèe”, la due giorni velica per Hobiecat e Catamarani che si terrà l’8 e il 9 giugno lungo un percorso disegnato tra costa e isole, con partenza da Terracina, tappa a Ponza e arrivo a Latina Lido.

Presenti le Autorità e gli sponsor, il Presidente ANSMeS Latina, Enzo di Capua che si avvale della collaborazione di un Comitato Tecnico Intercircolivelici e del Commodoro Mario Pastore ha presentato a il Raid Velico che ha come sottotitolo “Navigare nel mare del mito”, spettacolare evento per catamarani a vela di classe Hobiecat che nel secondo week end di giugno veleggeranno sulla cresta delle onde del Tirreno, con partenza dal Circolo Velico Riviera di Ulisse Sailing Club di Terracina, partenza a Ponza sulla spiaggia di Sant’Antonio e arrivo il giorno seguente al Circolo Velico Sunrise Bay di Latina per oltre 65 miglia nautiche di navigazione.

“Lungo la traversata dei catamarani, ci saranno tre passaggi boa lungo le coste di Terracina, San Felice e Sabaudia – spiegano gli organizzatori sottolineando che la manifestazione unica nel suo genere, ideata da ANSMeS Latina ( benemerita del Coni e del CIP organismo che promuove tutte le diverse discipline sportive nel territorio della provincia) – vuole avvicinare a questo specifico settore sportivo non solo atleti agonisti o amatori già praticanti ma anche giovani che si avvicinano al mondo velico. Il progetto ANSMeS 2024 richiama proprio l’importanza dell’inclusione nello Sport e questo evento la rappresenta a pieno titolo”.

Il progetto della veleggiata “LaRoute de L’Odyssèe” di cui sono protagoniste assolute le eleganti ed agili imbarcazioni, nasce dalla Flotta 340 Costa Pontina Astura Bay nello specifico dal Commodoro Flotta Hobiecat ospiti del Circolo Velico pontino, già noto per il Gran Prix New Life del2022 e del 2023, eventi che si sono affermati come attrattori di equipaggi e catamarani provenienti da tutto il litorale Pontino ed oltre la Penisola.

Per l’organizzazione tecnica è stato costituito uno specifico Comitato Tecnico Velico composto da rappresentanti dei circoli velici della Flotta 808 di Pescara, Flotta 340 di Latina, Flotta 383 di San Felice Circeo Terracina, team esperti del Consiglio Direttivo del Circolo della Velico di Anzio Tirrena, del Sailing Club Riviera di Ulisse, della Dirigenza Lega Navale Italiana Sezione di Latina, del Sunrise Bay di Latina.

LA REGATA – Le barche salperanno dal Circolo Velico Riviera di Ulisse a Terracina con rotta lungo tutto il litorale di Terracina verso il porto e in passaggio boa di disimpegno, verso l’isola di Zannone. Il pubblico potrà assistere alla preparazione barche che salperanno intorno alle 11 per consentire al vento di agevolare la navigazione verso le isole pontine.

Da terra e per tutta la rotta le barche potranno essere seguite grazie a ad una diretta streaming. Per il pubblico di Terracina è previsto un Open-Day per i più giovani, presso il Circolo Velico Riviera di Ulisse in Viale Circe.

In arrivo a Ponza le barche saranno accolte nel porto con un aperitivo di benvenuto offerto dalla Pro-Loco. La mattina della domenica, riprenderanno il mare con il vento più favorevole puntando sul Circeo per fare boa a Torre Paola e proseguire verso Foce Verde con una rotta che sarà Parallela alla costa da cui sarà possibile seguire i catamarani in veleggiata.

Anche a Foce Verde nel luogo di arrivo è previsto per tutta la giornata lo stesso Open-Day con lezioni di teoria in classroom e simulatore Optimist e pratica per i più giovani e la degustazione di prodotti locali enogastronomici.

All’ arrivo delle barche ci sarà la premiazione degli equipaggi.

“Siamo orgogliosi che quest’anno il prestigioso evento abbia scelto come partenza le acque della nostra Città. Una rotta disegnata da questi Catamarani che si potrà seguire dalla nostra spiaggia. Sosteniamo sempre con entusiasmo manifestazioni sportive come questa che danno lustro a Terracina e che permettono a tutti di conoscere discipline così importanti e affascinanti”, ha commentato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

“Ringrazio l’ANSMeS che ha scelto la nostra Città per questa rotta suggestiva. È una grande opportunità per tutti per conoscere e ammirare questa disciplina. Il mio invito è a tutta la cittadinanza a sostenere e assistere a questa bellissima manifestazione”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport Alessandra Feudi.

“Un percorso che non è nato ieri per cercare la condivisione di tutto il territorio. Ci abbiamo messo il cuore. È grazie alle emozioni che si possono raggiungere obiettivi come questi. Il nostro percorso andrà avanti per creare eventi sportivi per tutti”. Questo il commento di Enzo Di Capua, Presidente ANSMEeS Latina.

“Ci saranno 32 multiscafi, un numero eccezionale. Sarà un raid velico in totale sicurezza. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito all’organizzazione, e al Comune di Terracina per il grande impulso che ci ha dato”, ha voluto sottolineare Mario Pastore, Commodoro Flotta 340 Costa Pontina.

“Un evento in totale sicurezza, ma divertente e accattivante. La chiave per la buona riuscita è stata quella dell’organizzazione per tempo con tutti gli accorgimenti preventivi che sono stati adottati, anche quelli che la norma non prevedere ma che sono consigliati dal buon senso. Un evento da cogliere come momento per avvicinarsi e questo sport e al mare”, ha concluso Lorenzo Tempesti, Comandante Guardia Costiera di Terracina.