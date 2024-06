Il Latina calcio parla alla città e ai tifosi: “Iniziamo in percorso di crescita, al di là del logo”

LATINA – Arrivato oggi il responso sulla composizione dei gironi di serie C. Il Latina rimane nel raggruppamento meridionale, per la posizione geografica il Campobasso è stato preferito ai pontini per l’inserimento nel raggruppamento B. C’era curiosità anche per la collocazione delle tre seconde squadre under 23: nel girone C ci sarà la Juventus Next Gen, nel B il Milan e nel gruppo A l’Atalanta. Altre novità tra gli avversari della squadra di Fontana saranno le matricole Cavese, Trapani e Altamura. Il campionato inizierà il 25 agosto per terminare il 27 aprile 2025.

Domenico Ippoliti ha parlato con Francesco Terracciano che ha parlato del percorso intrapreso dal Latina legato a un progetto più ampio rispetto allo stemma

Delle novità ha parlato anche il direttore generale Biagio Corrente