Saluto del sindaco di Castelforte al brigadiere Tommaso Liguori

CASTELFORTE – Il Sindaco della Città di Castelforte Angelo Felice Pompeo, ha voluto omaggiare oggi con un saluto di commiato il Brig. Tommaso Liguori, militare in forza alla locale Stazione Carabinieri di Castelforte, che, dopo 37 anni, lascia il servizio effettivo per la pensione.

Dopo aver frequentato il corso da Allievo Carabiniere a Campobasso, Liguori viene destinato alla Stazione CC di Sortino (Siracusa) e nel 1989 alla Stazione CC di Francoforte (Siracusa). Nel 1995 viene trasferito al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Subiaco (Roma) e successivamente, nel 2001, alla Stazione CC di Scauri di Minturno (LT). Infine dal 26 novembre 2018 raggiunge la Stazione CC di Castelforte ove è rimasto sino alla data del suo congedo. Oggi l’amministrazione comunale del Comune di Castelforte, dunque, rappresentata dal Sindaco Pompeo, ha voluto rendergli il giusto riconoscimento per il servizio svolto con professionalità e passione a favore dell’intera collettività, consegnando al militare una targa ed il rilascio di un Encomio in cui è riportato:

“Il Brigadiere Liguori ha contribuito in modo significativo a rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri, che nella sua storia bicentenaria esprime valori di servizio e legalità, e la comunità di Castelforte, diventando un punto di riferimento importante per i cittadini. Per tali motivi, si formula il più sentito encomio per il suo prezioso servizio”.