Ragazza di 21 anni si getta in mare di notte, salvata da un passante quando era già priva di conoscenza

SCAURI – Una ragazza di 21 anni è stata salvata da annegamento certo questa notte, dopo che si era gettata in mare con l’intento di togliersi la vita, probabilmente in stato confusionale dopo aver assunto sostanze alcoliche.

E’ stato un uomo di Napoli, in vacanza a Scauri, ad accorgersi della situazione mentre passeggiava in spiaggia in cerca di refrigerio. La giovane, di orgini marocchine, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa, aveva lasciato su un lettino da spiaggia una borsa contenente i suoi documenti e una lettera nella quale spiegava il motivo del suo gesto estremo.

L’uomo, un 49enne, accortosi della presenza della giovane in acqua, si è tuffato e non senza difficoltà è riuscito a riportarla sulla battigia dove ha poi avviato le prime manovre di soccorso dal momento che la ragazza aveva perso conoscenza. Un’ambulanza del 118 l’ha poi trasportata al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia.