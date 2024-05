Open day al canile di Latina

LATINA – Il Canile di Chiesuola a Latina apre le sue porte per il terzo Open Day. L’iniziativa dell’Associazione Amici del Cane di Latina che lo gestisce da circa 30 anni, consentirà al pubblico di visitare la struttura, osservare gli ospiti e magari anche innamorarsi di un quattro zampe cui dare una famiglia.

“Ogni giorno – ricordano i volontari – si può entrare nel canile di Chiesuola per andare a conoscere e magari ad adottare gli ospiti della struttura, in più domenica 26 maggio dalle 10 alle 14 le porte del canile saranno aperte a tutti con ingresso libero e saranno organizzate delle visite guidate per conoscere le varie zone, i loro simpatici abitanti e le loro storie”.

Previste anche alcune sorprese soprattutto per i bambini. La partecipazione è libera e gratuita.