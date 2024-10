Consegnati alla Luiss Guido Carli i due premi di laurea “Francesco Mansutti”

LATINA – Si è tenuta a Roma, giovedì 3 ottobre, presso la sede di Viale Romania della Luiss Guido Carli, la cerimonia di premiazione del Premio di Laurea in ricordo di Francesco Mansutti, tragicamente scomparso nel marzo 2023. Per onorare la memoria dello studente brillante quale è stato, la Luiss Guido Carli, in collaborazione con la famiglia Mansutti, promuove dallo scorso anno un concorso per l’assegnazione di due premi di laurea, rispettivamente rivolti ai laureati triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico, per la miglior tesi con oggetto il settore agrario/alimentare in ambito economico, giuridico e fiscale. Ne dà notizia in una nota l’Associazione Francesco Mansutti Ets

“Siamo felici e onorati di aver confermato la sinergia con la Luiss Guido Carli, che ringrazio a nome mio e della mia famiglia per l’organizzazione di questa seconda edizione. – ha affermato Franco Mansutti, padre di Francesco – È la seconda volta che ci ritroviamo tutti uniti il 3 ottobre, il giorno della nascita di Francesco e il giorno della nascita dello zio Maurizio cui Francesco si è sempre rivolto per condividere decisioni importanti. Alla Luiss si è sempre sentito a casa e, affinché la sua mente visionaria sia di esempio per altri giovani, continueremo a promuovere la cultura dello studio cui Francesco ha sempre rivolto interesse e attenzione unici.”

“Quando succede una cosa tremenda come quella accaduta a Francesco, la cosa più importante è il rispetto della memoria perché la memoria è vita. – ha dichiarato il professor Giovanni Fiori, docente di Francesco – Per me l’umanità conta molto di più della professionalità, i ragazzi che hanno studiato con me sanno che io do l’anima per ciascuno di loro, ed è anche per questo che sono qui, per ricordare Francesco con tutti voi.”

“Lavorare per l’azienda di famiglia può sembrare la scelta più semplice, in realtà è stata la scelta più coraggiosa. Ogni decisione che Francesco ha preso non è mai stata lasciata al caso. – ha affermato il dott. Giacomo Biscottini, caro amico di Francesco, rivolgendosi ai giovani laureati che iniziano ad affacciarsi nel mondo del lavoro – Mi auguro che l’esempio di Francesco vi insegni a capire e a seguire ciò che realmente amate, senza farvi condizionare dagli altri e guardando in particolar modo alla sostanza delle cose.”

Un affettuso ricordo della mente visionaria di Francesco, oltre che un sentito ringraziamento alla famiglia Mansutti, sono pervenuti da parte del dott. Andrea Bruni in rappresentanza della malteria Saplo Spa, società con la quale Francesco aveva instaurato una sinergia importante per introdurre un processo di lavorazione innovativo nell’azienda di famiglia. Forte degli insegnamenti maturati durante gli anni di studio nel prestigioso ateneo romano, infatti, Francesco aveva iniziato a ispirarsi a principi di sostenibilità e innovazione, ponendo così le basi di un futuro lungimirante per la sua azienda.

Tra oltre trenta tesi pervenute, segnale del positivo accoglimento del concorso presso gli studenti della Luiss, la commissione esaminatrice, composta dal professor Giovanni Fiori, dal dott. Franco Mansutti e dal dott. Giacomo Biscottini, ha assegnato il premio di laurea per tesi magistrale al candidato Giuseppe Zoglio, e quello per tesi triennale alla candidata Alessia Bresolin, entrambi premiati per originalità dei temi trattati, rigore scientifico e metodologico, qualità dei risultati ottenuti.

In particolare, la tesi del vincitore dott. Giuseppe Zoglio, dal titolo “Digital Innovation in Agriculture: barriers and possible advantages”, analizza la crescente necessità di adottare pratiche sostenibili, soprattutto nell’agricoltura, per preservare le risorse naturali. Lo studio, attraverso interviste a produttori e utilizzatori, evidenzia i benefici e le difficoltà percepite nell’adozione delle tecnologie avanzate come sensori, intelligenza artificiale e big data, con il fine di comprendere le barriere tecniche, organizzative e culturali che ne ostacolano la diffusione.

La tesi della vincitrice dott.ssa Alessia Bresolin, dal titolo “From Definition to Implementation: The Power of Technological Innovation in the Field of Organizational Resilience”, analizza invece le modalità con cui l’innovazione tecnologica può rafforzare la resilienza organizzativa, con un focus sul settore agroalimentare italiano. Lo studio sottolinea l’importanza di investire in ricerca e sviluppo, nonostante le difficoltà per le PMI nell’adottare nuove tecnologie, e conferma la necessità di un approccio dinamico e resiliente per affrontare le sfide del futuro.

Presso la Luiss Guido Carli, Francesco Mansutti ha frequentato la triennale in Economia e Management e la specialistica in Amministrazione, Finanza e Controllo, entrambe portate avanti con idee chiare, sapienti e consapevoli, e concluse con una medaglia al merito come miglior studente. Francesco, che aveva iniziato subito a lavorare, prima con il tirocinio in una grande società di revisione contabile a Roma e poi preparando il suo ingresso nell’azienda di famiglia, aveva già tutti i presupposti per diventare un imprenditore di successo, un vero illuminato nonostante la giovanissima età.

La terza edizione del Premio di Laurea “Francesco Mansutti” sarà pubblicata nel mese di marzo 2025 sul sito della Luiss Guido Carli.

Il Premio di Laurea, insieme al convegno sulla legalità presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina e al torneo di basket, è tra le iniziative annuali volute dall’Associazione Francesco Mansutti Ets, nata con l’obiettivo di portare avanti i progetti sociali e sportivi cari a Francesco. L’Associazione si propone di continuare a tramandare i valori che Francesco ha incarnato, affinché il suo esempio possa essere una guida per le nuove generazioni.

Per ulteriori informazioni: https://www.francescomansutti.org/