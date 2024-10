Guglielmo Marconi, il nipote: “Vi presento l’uomo che ha cambiato il mondo”

LATINA – Un evento dal titolo “L’uomo che cambiò il mondo” si è svolto questa mattina presso l’istituto Marconi di Latina in onore proprio dello scienziato Guglielmo Marconi nell’anno in cui ricorre il 150esimo anniversario dalla sua nascita. Tantissimi gli studenti presenti, alcuni anche in collegamento e tutte le autorità civili e militari della provincia. Ospite d’onore il nipote, Guglielmo Giovanelli Marconi che ha voluto raccontare ai ragazzi non solo lo scienziato, vincitore del premio Nobel per la Fisica, ma anche l’uomo che c’era dietro, amante della musica, della letteratura, dell’arte e del mare.

“Ai ragazzi dico: non vi scoraggate perché lui è stato bocciato all’università proprio in fisica, poi ha vinto il nobel. Ha fondato la prima compagnia telefonica del mondo, è stato il precursore della modernità, compreso quel cellulare senza cui nessuno di noi oggi potrebbe stare”.



ASCOLTA GUGLIELMO GIOVANELLI MARCONI

“Bisogna sempre credere nelle proprie capacità, i ragazzi da questi incontri, voglio che prendano proprio lo spunto per capire qual è il loro posto nel mondo, spronando quella volontà che è fondamentale per riuscire nella vita”, ha detto il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli

ASCOLTA STEFANELLI

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha sottolineato come ricordare e raccontare il personaggio grazie all’aiuto del nipote sia una grande opportunità per i ragazzi “Una giornata realizzata grazie all’impegno di tutti”

ASCOLTA CELENTANO

“Per noi non è solo importante avere Guglielmo Giovanelli Marconi qui con noi, ma è importante ricordare la figura dello scienziato perché la nostra scuola si fonda e segue proprio i suoi stessi valori”, ha detto la dirigente Ester Scarabello

ASCOLTA LA DIRIGENTE SCOLASTICA ESTER SCARABELLO

Un incontro che è stato possibile realizzare grazie al giornalista Sandro Sassoli che da sempre ha un grande legame con la famiglia Marconi

ASCOLTA SASSOLI

L’assessora all’istruzione Francesca Tesone ha sottolineato l’importanza dell’incontro per i ragazzi: “Un’opportunità per pensare al futuro guardando la passato”

ASCOLTA L’ASSESSORA FRANCESCA TESONE

L’idea di questo incontro è nata grazie alla commissione istruzione del Comune di Latina, guidata da Giuseppe Coriddi, che spiega: “Tutti quanti insieme abbiamo voluto fortemente realizzare questa iniziativa perché non c’è nessuno più attuale di Marconi e raccontarlo ai ragazzi grazie al nipote è un’occasione per tutti”

ASCOLTA IL PRESIDENTE COMMISSIONE SCUOLA GIUSEPPE CORIDDI

Tra i presenti all’incontro, la deputata Giovanna Miele, secondo la quale “Questo incontro è motivo di vanto per la scuola e per Latina. I ragazzi hanno avuto una bellissima opportunità, anche di conoscere aspetti inediti di questo scienziato che è stato precursore del futuro, quindi a loro dico: seguite il suo esempio”.

ASCOLTA LA DEPUTATA GIOVANNA MIELE