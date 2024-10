Elodie al Tempio di Giove di Terracina

TERRACINA – Dopo l’arrivo di Madonna quest’estate in visita notturna al foro emiliano, a Terracina gli sguardi sono tutti per Elodie. Ieri la cantante era al Tempio di Giove Anxur, uno dei siti archeologici più belli e panoramici del territorio dove si girava il nuovo film di Lucio Pellegrini.

Non troppo lontano da Terracina, a San Felice Circeo, nel 2020, l’artista aveva girato la clip di Guaranà. Ma più di recente l’attenzione del mondo musicale è stata calamitata da una sua “storia” social con Tiziano Ferro che l’ha ospitata a Los Angeles. I due preparerebbero un duetto.

Ieri la Fondazione Città di Terracina che ha aperto le porte del Tempio di Giove alla troupe, ha pubblicato alcune foto dell’ultimo avvistamento.