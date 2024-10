Scopri la Nuova CUPRA Tavascan all’ICAR CUPRA Garage

LATINA – Il 26 e 27 ottobre 2024, presso l’ICAR CUPRA Garage di Latina, si terrà un evento esclusivo per la presentazione della nuova CUPRA Tavascan, il SUV coupé completamente elettrico del marchio. Due giornate dedicate all’innovazione, alle performance e al design, dove gli appassionati potranno scoprire da vicino il futuro della mobilità firmato CUPRA.

L’evento prenderà il via sabato 26 ottobre alle ore 10:00 con un caloroso benvenuto presso il CUPRA Garage ICAR, dove i partecipanti potranno registrarsi al welcome desk e ricevere gadget esclusivi firmati CUPRA.

Presentazione Ufficiale della CUPRA Tavascan

Alle ore 10:30 di sabato, si terrà la presentazione ufficiale della Tavascan. Barbara, l’Amministratore Delegato di CUPRA, e Franca Pirolozzi, Brand Manager, insieme ai CUPRA Master, illustreranno tutte le caratteristiche principali di questo straordinario SUV elettrico, con un focus su performance, design e tecnologia. I partecipanti potranno esplorare il veicolo, toccare i materiali premium degli interni e interagire direttamente con gli esperti.

Prova su Strada e Esperienze Immersive

Dalle 11:00 alle 12:30, gli ospiti che avranno prenotato il proprio slot potranno vivere l’emozione di un test drive della CUPRA Tavascan. Chi non avrà prenotato potrà comunque partecipare alla VR Experience, un’esperienza virtuale che permetterà di esplorare la vettura in modo immersivo. Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00, ci sarà una nuova sessione di test drive e attività immersive, inclusi momenti speciali per scattare foto presso il photobooth con la Tavascan.

Porte Aperte Domenica 27 Ottobre

Oltre alla giornata di sabato, il CUPRA Garage ICAR sarà aperto anche domenica 27 ottobre, per permettere a tutti coloro che non avranno potuto partecipare il sabato di scoprire la nuova CUPRA Tavascan. Durante questa seconda giornata, sarà possibile prenotare ulteriori test drive e scoprire da vicino la filosofia del marchio CUPRA.

Un’Occasione Imperdibile per Vivere il Futuro CUPRA

Questa doppia opportunità rappresenta un momento imperdibile per conoscere la visione innovativa di CUPRA, che unisce audacia, tecnologia all’avanguardia e performance. La CUPRA Tavascan è il simbolo di una nuova era per il marchio, e il week-end del 26 e 27 ottobre sarà l’occasione ideale per immergersi nel futuro della mobilità elettrica.

Ti aspettiamo presso l’ICAR CUPRA Garage per un’esperienza unica, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024!

Per maggiori informazioni sull’evento o per prenotare il test drive:

ICAR CUPRA Garage

B.go Piave 93, Latina

Tel: 0773-4691

Whatsapp: 327-3778634