Alla AbbVie di Aprilia la Settimana Europea della Sicurezza

APRILIA – Nell’ambito della Settimana Europea della Sicurezza, che si è svolta tra il 21 e il 25 Ottobre, AbbVie ha ospitato, presso il polo produttivo di Campoverde numerose iniziative sui temi della sicurezza del lavoro e un convegno, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Latina, per approfondire la tematica “Sicurezza macchine e manutenzione dei sistemi industriali” alla luce dell’applicazione pratica del Regolamento Europeo.

Molti i rappresentanti delle aziende chimico-farmaceutiche del territorio, che si occupano di sicurezza sul lavoro e manutenzione, che hanno preso parte al convegno. Nello specifico, dopo il saluto da parte del Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, l’Ing. Giovanni Andrea Pol, sono intervenuti, in qualità di relatori, l’Ing. Luciano Di Donato, Dirigente Tecnologo del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degii Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici dell’INAIL, e il Prof. Lorenzo Fedele del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale dell’Università “La Sapienza” di Roma e del corso di Industrial Plants Eco Management presso la sede di Latina. Si è parlato delle novità degli aspetti normativi, dello sviluppo e dell’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, che andrà a sostituire la direttiva macchine 2006/42/CE ed entrerà in vigore il 20 gennaio 2027.

“Come azienda biofarmaceutica, focalizzata sulla ricerca e sull’innovazione, siamo molto attenti anche all’applicazione del regolamento ai sistemi industriali e alle macchine per tutti gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza delle macchine del lavoro. Crediamo che grazie ad incontri come questo e continuando a lavorare sempre guidati dalla cultura della salute e sicurezza del lavoro riusciremo ad anticipare i tempi per assicurare, fin da subito, l’aderenza alle nuove normative e i più alti standard di sicurezza delle nostre operazioni”, ha detto Annarita Pelliccia, EHS Director di AbbVie Italia, che ha moderato il convegno.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato in questa settimana molte iniziative aperte alle nostre persone, con diverse realtà del territorio, dedicate alla sicurezza sul lavoro che, da sempre, rientra tra le nostre priorità. Il nostro stabilimento produttivo di Campoverde è stato riconosciuto quest’anno Plant of the Year, nel network di tutti gli stabilimenti AbbVie nel mondo, grazie alla costante attenzione alle nostre persone e nei confronti delle comunità nelle quali operiamo. Questo eccellente risultato è stato raggiunto proprio grazie all’impegno e alla passione di tutti noi che lavoriamo ogni giorno per fare la differenza” conclude Darragh Pattwell, Site Operations Director di AbbVie Italia.