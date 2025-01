Anna Foa presenta a Formia “Il Suicidio di Israele”

FORMIA – Venerdì 17 gennaio (ore 19) presso la chiesa di San Giovanni Battista a Formia si terrà la presentazione del libro di Anna Foa Il suicidio di Israele (Editori Laterza). L’incontro, a ingresso libero, sarà occasione di confronto con l’autrice la quale sarà intervistata da due giovani docenti di Formia, Giacomo Del Pozzone e Alessandro Scarpellino.

La professoressa Foa, già docente universitaria alla Sapienza di Storia moderna e autrice di diversi contributi sulle vicende degli Ebrei nel Novecento, partendo dal suo ultimo saggio offrirà una riflessione su quanto sta accadendo in Israele e in Palestina in questo particolare momento storico, ormai a quindici mesi dall’eccidio da parte di Hamas del 7 ottobre 2023 e dalla conseguente invasione da parte di Israele di Gaza e del sud del Libano che è entrata proprio in queste ore nella fase di tregua.

Foa, che ha una lunga frequentazione con Formia dove il padre Vittorio ha a lungo vissuto ed è sepolto, da ebrea della diaspora, come lei stessa si definisce, nel suo saggio affronta la questione secondo diverse prospettive complementari (storica, identitaria, sociale, politica…) individuando le ragioni che hanno prodotto questa ennesima guerra in quella regione, ma evidenziando allo stesso tempo anche le possibili prospettive per costruire una pace fondata su giustizia e convivenza.

L’incontro, organizzato dalle Parrocchie di Santi Lorenzo e Giovanni Battista, Madonna del giovani e ragazzi della città di Formia per riflettere insieme su temi, situazioni e vicende che caratterizzano la nostra città, il nostro paese, il nostro mondo.

L’invito alla partecipazione all’incontro è stato rilanciato dai fratelli Campino della Libreria Tuttilibri, molto noti, anche oltre confine, per la rassegna Libri sulla Cresta dell’Onda. “Dopo l’emozionante incontro della scorsa settimana presso la parrocchia Don Bosco per la proiezione del film Un mondo a parte del regista Riccardo Milani siamo felicissimi di aver collaborato con la nostra libreria anche alla realizzazione dell’imperdibile appuntamento con la storica Anna Foa. Del suo libro Il suicidio di Israele (Editori Laterza, pagg. 93, € 15) è appena giunta nelle librerie la settima edizione per un totale di 20.000 copie vendute dalla data della sua pubblicazione a ottobre 2024. Questo pamphlet, necessario e coraggioso, è stato scritto a Formia dove l’autrice sovente soggiorna. E’ anche la città dove suo padre Vittorio, che vi ha vissuto molti anni, riposa nel cimitero cittadino. Anna, insigne storica, ha insegnato Storia Moderna all’Università di Roma La Sapienza. Raffinata intellettuale si è occupata di storia della cultura, della mentalità e di quella degli ebrei. Al suo attivo numerosi libri pubblicati con i più prestigiosi editori italiani. Come librai siamo grati ai sacerdoti delle parrocchie del Golfo di Gaeta per continuare a offrire occasioni di conoscenza e confronto per la nostra comunità”.