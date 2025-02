Bodema Mazda partecipa al progetto “Eccellenze Italiane” di Mazda Italia

LATINA – Bodema Mazda è entusiasta di annunciare l’evento esclusivo Galà delle “Eccellenze Italiane” che si terrà giovedì 6 marzo 2025 presso lo showroom Bodema Mazda in via Epitaffio, 37 a Latina, per celebrare l’artigianato locale e i valori condivisi con Mazda. L’iniziativa si inserisce nel grande progetto promosso da Mazda Italia, che unisce l’innovazione tecnologica alla tradizione artigianale del nostro territorio.

L’evento, che si svolgerà dalle 19.30 alle 21, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire il legame profondo tra la cura dei dettagli che caratterizzano Mazda e le eccellenze artigianali locali.

In questa occasione, Bodema Mazda e Ottificio, sveleranno il manufatto realizzato ad hoc per suggellare questa affinità di valori.

Da sempre, Mazda fonde tradizione e innovazione e, con il progetto “Eccellenze Italiane” rinnova il suo impegno nella valorizzazione della qualità, un principio che guida la progettazione e la costruzione delle sue vetture, create ad arte dai maestri artigiani in Giappone, il cui scopo ultimo e ambizioso è quello di arricchire la vita in movimento delle persone. Questo progetto nasce dalla volontà di esaltare la maestria e l’ingegno italiani, celebrando la cura dei dettagli e l’evoluzione continua che rendono ogni prodotto un’opera d’arte, creando così un ponte tra il “Crafted in Japan” e il “made in Italy”.

Il tour nazionale, che ha preso il via a metà ottobre, prevede 63 tappe in tutta Italia. In ciascuna di queste, un’eccellenza locale, in collaborazione con la relativa concessionaria Mazda, dà vita a un manufatto esclusivo, simbolo del territorio e della filosofia Mazda: una perfetta sintesi di estetica, funzionalità e avanguardia tecnologica. Questi eventi rappresentano un’opportunità straordinaria per scoprire non solo i manufatti, ma anche i valori dell’artigianalità industriale delle ammiraglie Mazda: la Mazda CX-80 e la Mazda CX-60, i SUV che incarnano la visione del Marchio giapponese sul futuro dell’automobile, tra prestazioni, design e sostenibilità.

“Eccellenze Italiane” si pone come tributo all’incontro tra ingegneria e artigianato, tra passato e futuro, offrendo un’esperienza che coinvolgerà profondamente la comunità locale. Mazda Italia crede fermamente che l’attenzione ai dettagli, la dedizione e la passione, siano valori universali che legano la casa di Hiroshima alle migliori espressioni del Made in Italy.