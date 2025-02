Cori, Giornata mondiale sulle Encefaliti: il Tempio D’Ercole si illumina di rosso

Questa sera il Tempio D’Ercole di Cori, sarà illuminato di rosso. Questa iniziativa – spiega il consigliere e assessore alla Sanità Antonio Betti – in occasione della Giornata mondiale sulle Encefaliti, che fa parte della missione della Encephalitis International e mira a porre l’attenzione sulla malattia neurologica nota come encefalite. Nonostante colpisca più di 500.000 persone in tutto il mondo ogni anno, l’encefalite rimane relativamente sconosciuta. L’obiettivo è cambiare questa situazione “accendendo una luce” su questa malattia in aumento non solo in Italia ma anche in tutto il mondo.

Sin dalla sua nascita nel 2014 l’iniziativa più rappresentativa dell’Encephalitis International, la “Giornata Mondiale delle Encefaliti” è diventata una campagna globale su larga scala.Nel 2023 sono stati illuminati con successo più di 200 monumenti famosi in tutto il mondo, le Cascate del Niagara, la CN Tower di Toronto, Il Parco Olimpico di Sydney e le Piccadilly Lights a Londra, Già lo scorso anno il Comune di Cori ha aderito a questa iniziativa. Quest’ anno si aggiunge anche il Comune di Roma che la sera del 22 febbraio illuminerà di rosso uno dei monumenti più iconici della città come il Colosseo, la Fontana di Trevi o Palazzo Senatorio. Sabato sera quindi il Tempio D’Ercole si illuminerà di rosso come la scorso anno per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sanitari su questa patologia cerebrale poco conosciuta ma dagli effetti devastanti.