Il Palamendola per 5 anni sarà gestito dall’Asd Formia Futsal, nei prossimi giorni la consegna

Si avvia a conclusione la procedura di affidamento dell’impianto sportivo polivalente di Formia “PalAmendola”, nel quartiere di San Pietro, che vede l’Asd Formia Futsal, società militante nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 maschile dove è attualmente prima in classifica nel girone F, aggiudicarsi la gestione per un periodo di sei anni. La consegna dell’impianto avverrà nei prossimi giorni, dopo che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo aveva provveduto ad un’ampia riqualificazione della struttura, tramite la sostituzione della copertura che per prevenire infiltrazioni d’acqua, il rifacimento del parquet che andrà a migliorarne la funzionalità, aumentando la sicurezza e il comfort per gli atleti e il restyling degli spogliatoi, creando ambienti più accoglienti. “La visione dell’amministrazione è di creare una rete di impiantistica all’altezza delle aspettative -sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – che favorisca l’inclusione e la partecipazione attiva della nostra comunità, contribuendo così a un rinnovato tessuto sociale. Il PalAmendola sarà un luogo dove sport, socialità e aggregazione si incontreranno in un ambiente moderno, accogliente e inclusivo, progettato senza barriere architettoniche ed ispirato ad un concreto impegno verso la sostenibilità, l’efficienza energetica e l’accessibilità. Questo percorso rispecchia la direzione che seguiamo da tempo e in cui crediamo profondamente. Continueremo su questa strada con la stessa determinazione”. Soddisfatto l’assessore allo Sport Fabio Papa che, oltre a ringraziare gli uffici comunali preposti per il lavoro svolto, si augura che a breve possano avviarsi le procedure per tutti gli altri impianti sportivi. “Stiamo seguendo con interesse l’avviso pubblicato dalla Regione Lazio che ci consentirà di intervenire su impianti sportivi e strutture scolastiche per l’efficientamento energetico, anche tramite investimenti in energie rinnovabili – commenta – Ciò consentirà al Comune ed alle associazioni sportive di ridurre le spese di esercizio con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale”.