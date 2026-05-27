ATTUALITA'
Nozze d’oro, Maria Rita e Angelo regalano un’aula alla scuola di Borgo Montello
LATINA – Hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio e invece di farsi fare dei regali, hanno donato un’aula multisensoriale alla scuola di Borgo Montello che ha visto studiare tre generazioni della loro famiglia. “Uno spazio dedicato all’inclusione, all’innovazione e alla crescita dei nostri bambini”, spiega la sindaca Matilde Celentano che lo ha inaugurato con l’assessora alla scuola Federica Censi, valorizzando così la generosità di Maria Rita Marchiori e Angelo Sossai.
“Un gesto che parla di amore, appartenenza e senso di comunità. La scuola di Borgo Montello ha accompagnato la storia della loro famiglia: qui ha studiato Angelo, qui hanno studiato i loro figli e oggi studiano i loro nipoti. Oggi quel legame si traduce in un dono prezioso per tutti”, aggiunge in un post la prima cittadina Grazie alla loro sensibilità, la scuola ha potuto ripristinare il proiettore e inaugurare una nuova aula multisensoriale: un ambiente dove ogni bambino potrà sentirsi accolto, valorizzato e libero di imparare secondo i propri tempi e le proprie esigenze Questa è la dimostrazione più bella di quanto la collaborazione tra cittadini, scuola e istituzioni possa fare davvero la differenza. A Maria Rita e Angelo rivolgo, a nome di tutta la città di Latina, i più sinceri auguri per i loro 50 anni di matrimonio e un grazie profondo per l’esempio di generosità che hanno donato alla nostra comunità”, conclude Celentano.
ATTUALITA'
Pulcino di gabbiano “passeggia” in piazza del Popolo, cittadini mobilitati
LATINA – Ha generato un’ondata di simpatia, un pulcino di gabbiano che questa mattina intorno a mezzogiorno si è materializzato in piazza del Popolo, osservato e seguito da alcuni cittadini che hanno provato ad aiutarlo. L’uccello, infatti, evidentemente ancora non pronto per spiccare il volo, poco dopo è stato attaccato da gabbiani adulti, e poi, salvato da altri esemplari, probabilmente i suoi stessi genitori che hanno allontanato i primi. Lui, ha quindi continuato la sua passeggiata fino a Via Duca del Mare.
Per capire che cosa fare, è stato chiamato al telefono il Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Fogliano retto dai Carabinieri per la Biodiversità, che ha dato alcuni ragguagli. Li riportiamo qui.
Prima di tutto, il gabbiano (insieme a piccioni e ratti, per esempio) è una delle specie che il Cras non può accogliere presso la propria struttura dove invece vengono curati e nutriti rapaci e altre specie protette in difficoltà. E’ dunque inutile portare un gabbiano presso il Centro specializzato di Fogliano.
Seconda cosa, è perfettamente normale che un gabbiano non ancora pronto a volare si allontani dal nido: i suoi genitori lo seguiranno dall’alto dandogli da mangiare e pronti a intervenire in sua difesa se fosse necessario. Bisogna preoccuparsi solo in caso di pericolo immediato, come la vicinanza a strade o ferite visibili, provando a metterlo in sicurezza.
Terza cosa da sapere è che l’empatia generata dal volatile indifeso, e un eventuale intervento, hanno come effetto quello di alterare l’equilibrio naturale.
Quarta cosa, trattandosi fauna selvatica, il gabbiano è patrimonio indisponibile dello Stato per legge e dunque non è consentito prenderlo in custodia o detenerlo.
Insomma, e in sintesi, se la deve cavare da solo.
ATTUALITA'
Lazio, le rinnovabili crescono, ma la dipendenza energetica è del 60%
Nel Lazio si accelera sulle rinnovabili nonostante ritardi infrastrutturali, burocratici e autorizzativi che frenano la piena transizione energetica della regione. È quanto emerso dal Forum Energia 2026 di Legambiente Lazio. In tutta la regione 178 impianti da fonti energetiche rinnovabili sono in attesa di valutazione, tra fotovoltaico, eolico e agrivoltaico, per una potenza complessiva potenziale di oltre 5.158 MW, e il Lazio si conferma prima regione italiana per nuova potenza fotovoltaica installata nel 2024, con un +62,7%. Resta però strutturale il tema della dipendenza energetica regionale. Il dossier evidenzia infatti che il Lazio presenta un deficit di produzione elettrica di 13.960,3 GWh, pari al 60,7% del proprio fabbisogno. Nel Forum 2026 Legambiente ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, amministrazioni locali, mondo tecnico e associazioni per costruire una visione condivisa sul futuro energetico del territorio
ATTUALITA'
Guardia Costiera, pronto il presidio per Latina Lido
LATINA – Torna per l’estate il presidio della Guardia Costiera sul Lido all’interno del parco Vasco De Gama, sezione distaccata della sede di Rio Martino. Ieri il sopralluogo congiunto tra Comune e Capitaneria al manufatto in legno, già in passato sede del presidio: “Con la nuova firma andiamo a rinnovare la collaborazione con la Capitaneria di Porto per la tutela della costa e la sicurezza della balneazione”, ha sottolineato la sindaca Matilde Celentano. L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ricorda che servirà “a dare sicurezza a un territorio che ha un’estensione di circa 20 km e vede un’affluenza massiccia di bagnanti e turisti nel periodo estivo. La Guardia Costiera, inoltre – spiega Di Cocco – , ha dato la piena disponibilità ad incrementare le sinergie con la Polizia Locale per prevenire il fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature sulle spiagge libere”.
“Ringrazio l’amministrazione comunale – ha concluso il capitano di vascello Cosimo Nicastro – per la rinnovata collaborazione che consentirà a donne e uomini della Guardia Costiera di garantire una presenza costante sul lungomare durante la stagione estiva, a tutela del prezioso territorio e della sicurezza dei cittadini e dei bagnanti”.
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