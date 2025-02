Investito in Via Cavour, eseguita l’autopsia. Sabato i funerali di Marco Ialleni

LATINA – E’ stata eseguita oggi presso l’obitorio dell’ospedale Santa Maria Goretti l’autopsia sul corpo di Marco Ialleni, l’uomo investito in Via Cavour a Latina e morto dopo due mesi e mezzo di ricovero nel reparto di Rianimazione dove era arrivato in condizioni gravissime.

Dopo l’adempimento disposto dalla Procura della Repubblica nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale in cui è indagata la donna alla guida dell’auto investitrice, il cui tasso alcolemico era cinque volte superiore al consentito, sono state fissate le esequie che si svolgeranno sabato alle 10 nella chiesa di Santa Domitilla.

A celebrare il rito il parroco Don Gianni Toni al quale Ialleni, meccanico molto conosciuto in città, era legato da una lunga amicizia.