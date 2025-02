Latina, i Carabinieri denunciano un trentacinquenne per ricettazione

Lo scorso 11 febbraio i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 35 anni residente ad Anzio e già noto alle Forze di Polizia, per il reato di riciclaggio. Nello specifico, a seguito di attività d’indagine, i militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’indagato, rinvenendo la parte anteriore della carrozzeria appartenente ad un’autovettura. Il 35enne non è stato in grado di fornire motivazioni valide in ordine al possesso del materiale, tali da consentire ai Carabinieri di risalire all’effettiva provenienza. Pertanto i Carabinieri hanno proceduto ad avviare attività di accertamento e a sequestrare il materiale, ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il sospetto è che si possa trattare di provento di furto.