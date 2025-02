Ponza, eradica un bosco naturale per far spazio a un vigneto: area sequestrata

PONZA – Un bosco naturale della tipica macchia mediterranea cancellato per far posto ad un vigneto. E’ accaduto a Ponza dove i carabinieri del Nipaaf, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione di fenomeni di deturpazione di bellezze naturali, hanno scoperto che in località Tre Venti erano stati realizzati interventi di completa eradicazione di 1500 metri quadrati di piante di ginestra, erica, fillirea e lentisco selvatici con violazione delle norme poste a tutela del paesaggio.

Inoltre, essendo il terreno in questione degradante verso l’area che sovrasta gli spettacolari Faraglioni di Lucia Rosa, sul versante dell’Isola di Palmarola, il disboscamento avrebbe potuto proseguire, e per bloccare ulteriori danni, i militari hanno sequestrato l’intero lotto. Indentificato il proprietario dell’area a cui è stata contestata la mancanza delle autorizzazioni.