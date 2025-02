Scauri, il Grande Slam Uisp prosegue con il 14° Gianotrail

Il Grande Slam UISP “Natalino Nocera” si appresta a vivere la seconda tappa della 33esima edizione, questa volta a Scauri e con un’altra realtà sempre protagonista degli eventi promossi dal Comitato Territoriale di Latina: l’Atletica Olimpic Marina del presidente Franco Morlando e del 14esimo “Gianotrail”, in programma domenica 23 febbraio.

La grande novità della gara podistica, abbinata al “Memorial Don Luigi Marchetta”, riguarderà parte del tracciato ma soprattutto il punto di partenza e di arrivo: dopo il ritrovo delle 8 lo start scatterà alle 10 dal Lungomare di Scauri, nei pressi del Ristopub “Lo Scoglio”, sotto il suggestivo Monte d’Oro. Il percorso, di circa 10 km, consisterà questa volta in un giro unico e inizierà con un breve tratto asfaltato in salita che condurrà verso il Parco di Gianola e verso un sentiero che porterà gli atleti in direzione della costa e di un tratto fangoso particolarmente impegnativo. A quel punto si tornerà indietro, per circa un chilometro e mezzo, e si uscirà sulla strada asfaltata che porta verso la Torre di Scauri. Da lì si scenderà dirigendosi verso il traguardo.

Come vuole la tradizione del “Gianotrail”, sarà prevista anche una camminata sportiva, coordinata dall’esperta Laura Pesce, su una distanza di 9 chilometri che non comprenderà l’attraversamento della parte fangosa.

L’organizzazione ha previsto la consegna del pacco gara ai primi 300 iscritti alla corsa. I premi riguarderanno le prime tre società, i primi tre e le prime tre della classifica generale, i primi tre di tutte le categorie maschili e le prime 30 donne al traguardo, escluse quelle che arriveranno sul podio. Previsti anche dei riconoscimenti speciali legati al ricordo di Don Luigi Marchetta e dei doni ad estrazione per i protagonisti della camminata. Lo scorso anno, su un percorso in parte diverso ma sempre all’interno del Parco Regionale Riviera d’Ulisse, si impose Francesco Mallozzi con un tempo di 43’14’’: lo stesso Mallozzi è annunciato tra gli iscritti e avrà tutte le intenzioni di confermarsi. Dopo di lui si piazzarono Giovanni Ruocco e Mario Capuani. Tra le donne vinse Giovanna Ungania in 58’49’’, seguita da Anna Bornaschella e da Antonietta Peluso delle Fiamme Argento.