LATINA – Ha rubato gli auricolari da una macchina in sosta, ma è stato scoperto. I carabinieri di Borgo sabotino hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, un uomo di 55 anni del posto, già noto alle forze di polizia. Il furto è avvenuto il 21 marzo e dopo le indagini e la perquisizione domiciliare nei confronti dell’indagato i militari hanno ritrovato gli auricolari provento di furto.