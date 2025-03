Nuovi volontari alla Lega Tumori di Latina, consegnati i diplomi

LATINA – Nuovi volontari sono entrati a far parte della Lilt di Latina, la sezione locale della lega Italiana per la Lotta ai tumori, attiva presso l’Ospedale Goretti di Latina. Hanno terminato da poco il percorso di formazione e si apprestano ad entrate nel mondo del volontariato. Sono stati salutati nella sala conferenze della palazzina direzionale dell’ospedale di Latina, dove è stato fatto il punto su mission e servizi dell’associazione.

Visite specialistiche, corsi nelle scuole, campagne di prevenzione su tutto il territorio, seminari di sensibilizzazione, corsi per smettere di fumare, seminari nelle aziende e visite ai dipendenti, sono le attività che la LILT svolge da anni, intorno alle quali, di volta in volta, nascono altre iniziative, progetti, collaborazioni.

L’incontro è stato anche l’occasione per la presidente della LILT Nicoletta D’Erme per annunciare che è stata approvata una seconda fase del progetto “Formare per Informare” con volontari formati per dare assistenza ai pazienti in trattamento con cure palliative e ai loro familiari nel difficile passaggio dall’assistenza ospedaliera a quella sul territorio. Resa nota anche l’imminente collaborazione della LILT Latina con l’Hospice “Le Rose” dell’I.C.O.T. A breve, infatti i volontari della LILT Latina assisteranno e daranno supporto ai pazienti dell’hospice, per migliorare la qualità del tempo che è rimasto loro da vivere.

Tra i progetti in essere la presidente ha ricordato “Ascoltami”, partito come un’iniziativa locale per poi diventare un progetto di rete insieme alle altre province del Lazio finanziato dalla LILT nazionale. “Cuore del progetto – ha spiegato – l’impatto che la comunicazione di una diagnosi di tumore ha sulla mamma ma anche sul bambino. Lo studio, come ha evidenziato la Dott.ssa Chiara Gilberti, psicologa del progetto con il coordinamento del Dott. Antonio Capodilupo, ha dimostrato che c’è un modo giusto per comunicare in modo da non creare ulteriori traumi, ma sia il medico, che la paziente e il suo bambino devono esserne consapevoli per affrontare al meglio lo stress emotivo che una diagnosi di tumore porta con sé”.

A ottobre scorso, inoltre, la LILT Latina ha vinto il bando indetto dalla casa farmaceutica Gilead con il progetto “Tumore: non solo cura!”, realizzato e ideato dalla Dott.ssa Rita Salvatori, il Dott. Capodilupo e la Dott.ssa Teresa di Palma con la collaborazione di della Dott.ssa Giliberti, della Dott.ssa Minotti, della Dott.ssa Funaro e della Dott.ssa Proietti, sull’importanza di prendere in carico il paziente e la sua malattia valutandolo nel suo insieme, ovvero analizzandone non solo gli aspetti oncologici ma anche psicologici, genetici, nutrizionali ed estetici per ottimizzare al meglio la cura. Ai nuovi volontari sono stati presentati i volontari di Giocare in Corsia, che ogni giorno animano le corsie del reparto pediatrico dell’ospedale, e i corsi di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno, come l’attività del Dragon Boat sul lago di Paola e la knitting therapy in corsia che dovrebbe riprendere a breve

Al termine della mattinata, sono stati consegnati i diplomi ai nuovi volontari.