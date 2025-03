Controlli dei Carabinieri a Terracina, sanzioni per tre locali

A Terracina controlli dei Carabinieri del NAS di Latina, nei locali della movida. Durante le ispezioni, tre attività sono risultate non conformi alle normative vigenti. In particolare, in due locali i titolari non avevano messo a disposizione della clientela un apposito apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, strumento obbligatorio. In una pizzeria, è stata riscontrata l’assenza delle tabelle alcolemiche obbligatorie, che forniscono informazioni sui limiti di alcol nel sangue e sulle possibili conseguenze in termini di sicurezza stradale. A seguito delle irregolarità accertate, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.200 euro.