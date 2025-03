Latina: Condannato per ricettazione, deve scontare 6 mesi ai domiciliari

LATINA- E’ stato condannato e dovrà scontare mesi 6 ai domiciliari, per ricettazione, reato commesso nel 2004 a Napoli. Ieri mattinata i Carabinieri di Latina hanno tratto in arresto un uomo di 57 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime della detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.