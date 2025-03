Disagio giovanile, sette scrittori e artisti incontrano gli studenti della provincia di Latina: da Terzani a Cristicchi

LATINA – Sette incontri, in sette diverse città della provincia di Latina, con sette autori che si interrogano, insieme agli studenti delle scuole del territorio, sul senso della vita per rispondere alla domanda di tanti adolescenti: “Chi sono io?”. E’ la sintesi di un progetto nato da un’idea del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli di fronte al crescente disagio dei ragazzi e alla loro difficoltà di orientarsi nel loro percorso di vita e nel futuro che li attende. I personaggi scelti per accompagnare i ragazzi del triennio di sette diverse scuole, a elaborare le loro incertezze, sono autori conosciutissimi che hanno risposto positivamente all’invito dell’Ente e dell’Associazione Culturale Tuttilibri di Formia dei fratelli Riccardo e Enza Campino.

La rassegna si aprirà il 10 marzo con Folco Terzani che incontrerà gli studenti del Teodosio Rossi al Teatro Gigi Proietti di Priverno; Paolo Ruffini il 17 marzo al Ramadù di Cisterna; Alessandro D’Avenia, scrittore e docente, sarà invece a Latina il 21 marzo al Teatro Gabriele D’Annunzio per incontrare gli studenti del Liceo Manzoni ; Simona Atzori, ballerina e scrittrice, è attesa a Fondi il 31 marzo al Supercinema Castello per l’incontro con gli studenti dell’IIS Gobetti-De Libero. Seguono, a Gaeta, Niccolò Ammaniti, scrittore e sceneggiatore, che il 28 aprile sarà al cineteatro Ariston e Daniel Lumera, esperto di meditazione e benessere, ospite a Terracina il 12 maggio nel nuovo auditorium del Lice Da Vinci. La chiusura è affidata a Simone Cristicchi, cantautore e autore teatrale, che concluderà il progetto a Minturno il 29 maggio con un grande evento finale che vedrà unirsi agli studenti del Liceo Scientifico Alberti, tutte le altre scuole partecipanti al progetto.

“La Provincia di Latina ha voluto fortemente questa iniziativa, consapevole dell’importanza di offrire ai giovani momenti di ispirazione e confronto con figure di riferimento. Il progetto “Che ci faccio qui?” non vuole dare risposte definitive, ma stimolare domande, riflessioni e nuove prospettive sul futuro dei ragazzi. L’appuntamento conclusivo al Teatro Romano di Minturnae sarà un momento speciale in cui gli studenti avranno l’opportunità di approfondire e mettere in pratica le tematiche affrontate durante la rassegna”, ha spiegato il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che ha presentato l’iniziativa nell’aula Cambellotti della Provincia. “Inizia un viaggio bellissimo con cui cercheremo di aiutare i nostri ragazzi ad interrogarsi sul senso profondo della vita nella speranza che al termine ognuno di loro possa avere strumenti emotivi più solidi per affrontare il futuro”.

“Coinvolgeremo oltre tremila studenti, sia in presenza che online, e ogni incontro sarà aperto da un omaggio musicale eseguito da giovani musicisti, poi parlerà l’autore protagonista per circa 40 minuti, quindi ci sarà altrettanto spazio per le domande degli studenti”, ha spiegato Riccardo Campino che così presenta il progetto.

Ha collaborato all’organizzazione il consigliere comunale del Pd di Formia Luca Magliozzi che ha voluto ricordare come la Provincia stia svolgendo un ruolo importante nel panorama culturale locale con una serie di iniziative tutte rivolte ai giovani: il progetto di conoscenza dell’UE con l’Istituto Spinelli, quello delle “Giornate della Memoria” per scoprire la storia del territorio realizzato in collaborazione con il Museo di Piana delle Orme, e ancora gli incontri sulla sicurezza stradale realizzati in collaborazione con la Polizia di Stato. “Sono tutte azioni che testimoniano la volontà della Provincia di Latina di non occuparsi solo dell’edilizia scolastica, ma di dare un valore politico alla nostra azione”, ha chiuso Stefanelli.