Allarme bomba ad Aprilia, pacco rimosso dagli artificieri

APRILIA – E’ stato rimosso dagli artificieri il pacco lasciato ad Aprilia all’incrocio con Via Aldo Moro e Via Sabotino, lungo la pista ciclabile. Erano le 13 circa quando un passante si è accorto della scatola e l’ha segnalata al 112. A quel punto l’area è stata isolata e il tratto di strada chiuso, mentre sul posto sono arrivati carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. Sono stati gli artificieri al loro arrivo, due ore circa più tardi, a mettere in sicurezza l’oggetto e a prenderlo in custodia. La strada però non è stata riaperta immediatamente per consentire agli operatori della Scientifica di svolgere i rilievi. Non è ancora stato chiarito però se il pacco prelevato fosse realmente un ordigno pronto ad esplodere.

Un episodio che arriva dopo gli spari in Via Belgio, l’agguato armato a due carabinieri e i 100 chili di cocaina sequestrati.